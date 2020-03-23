На Северном Кавказе ликвидировали готовивших теракт боевиков

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех боевиков, которые готовили теракт, у них изъято два самодельных взрывных устройства. Об этом РИА Новости сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов получили информацию о готовящейся диверсии и прибыли для проведения обыска к месту жительства одного из подозреваемых. Там были найдены два самодельных взрывных устройства и компоненты.

Боевики оказали сопротивление при попытке задержания и были нейтрализованы в результате перестрелки. У них изъято оружие и еще одно самодельное взрывное устройство.

22 марта НАК сообщил о ликвидации в пригороде Уфы в Башкирии бандита, готовившего теракт. Он ехал в легковом автомобиле, когда сотрудники полиции попытались его задержать. Они потребовали от него сложить оружие и сдаться властям, но мужчина открыл огонь. В результате перестрелки боевик был нейтрализован. В его автомобиле нашли пистолет и самодельное взрывное устройство.

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