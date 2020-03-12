В России задержали врача сирийских боевиков

В Северо-Кавказском федеральном округе задержали жителя Сургута, врача сирийских боевиков Зураба Маммаева. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Маммаев обвиняется по части второй статьи 208 УК РФ («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании») и по части первой статьи 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

По версии следствия, Маммаев на территории Сирии с октября 2014-го по январь 2015 года был врачом в незаконном вооруженном формировании «Казахский джамаат» — структурном подразделении запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В Россию он вернулся в феврале 2015 года и не сообщил об этом в правоохранительные органы. В июне 2019 года Маммаев был задержан.

Кроме того, с сентября 2014-го по февраль 2016 года, находясь в Сургуте, он осуществил перевод 135 тысяч рублей на карту жителя Югры, который также участвовал в деятельности запрещенной террористической организации.

В настоящее время обвинительное заключение в отношении Маммаева направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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