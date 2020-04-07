В российском регионе отказались от SMS-пропусков для передвижения

Власти Приморского края временно отказались вводить электронную систему пропусков из-за сбоя в программе, говорится на сайте правительства региона.
Сейчас оформление SMS-пропусков на портале государственных услуг проходит тестирование и техническую наладку. Тех, кто не смог получить допуск для поездок на работу, пока не будут штрафовать. Для передвижения по городу при себе человек обязан иметь паспорт и правильно оформленную справку от работодателя.
Краевой министр связи Сергей Максимчук отметил, что система выдачи пропусков дорабатывается, но запустят ее в полном объеме только в том случае, если такое решение примут в оперативном штабе. «Пока такой необходимости нет», — цитирует служба слова Максимчука.
6 апреля региональные власти сообщили, что в Приморье будут введены электронные пропуска для перемещения в условиях всеобщей самоизоляции. Система должна была начать действовать 7 апреля, но многие жители не смогли получить SMS, поскольку сайт госуслуг не справлялся с потоком пользователей и часто не отвечал на запросы. Некоторые граждане не смогли найти свою организацию в списках.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения