В российском регионе отказались от SMS-пропусков для передвижения

Власти Приморского края временно отказались вводить электронную систему пропусков из-за сбоя в программе, говорится на сайте правительства региона.

Сейчас оформление SMS-пропусков на портале государственных услуг проходит тестирование и техническую наладку. Тех, кто не смог получить допуск для поездок на работу, пока не будут штрафовать. Для передвижения по городу при себе человек обязан иметь паспорт и правильно оформленную справку от работодателя.

Краевой министр связи Сергей Максимчук отметил, что система выдачи пропусков дорабатывается, но запустят ее в полном объеме только в том случае, если такое решение примут в оперативном штабе. «Пока такой необходимости нет», — цитирует служба слова Максимчука.

6 апреля региональные власти сообщили, что в Приморье будут введены электронные пропуска для перемещения в условиях всеобщей самоизоляции. Система должна была начать действовать 7 апреля, но многие жители не смогли получить SMS, поскольку сайт госуслуг не справлялся с потоком пользователей и часто не отвечал на запросы. Некоторые граждане не смогли найти свою организацию в списках.

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