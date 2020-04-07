Россиянин снял трусы перед полицией при досмотре на вокзале и попал на видео

Видео: t.me/huepub

Российский пассажир снял трусы при досмотре на железнодорожном вокзале в Пскове, чтобы сократить время процедуры. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал Hue.

По информации канала, после прохождения через рамку мужчина попросил, чтобы его обыскали с помощью ручного металлодетектора. Когда прибор начал пищать, россиянин отошел от сотрудников вокзала в сторону, снял штаны, а затем и трусы.

В результате полицейские арестовали нарушителя и завели на него два административных дела — за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

В августе 2019 года двое австрийских туристов были навсегда изгнаны из древнего города Мачу-Пикчу после того, как они попозировали голышом на камеру перед святилищем. Как сообщили охранники достопримечательности, они поймали нарушителей, когда те уже одевались. После этого полиция задержала путешественников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



