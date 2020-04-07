Россиянин снял трусы перед полицией при досмотре на вокзале и попал на видео

Российский пассажир снял трусы при досмотре на железнодорожном вокзале в Пскове, чтобы сократить время процедуры. Видеозапись инцидента публикует Telegram-канал Hue.
По информации канала, после прохождения через рамку мужчина попросил, чтобы его обыскали с помощью ручного металлодетектора. Когда прибор начал пищать, россиянин отошел от сотрудников вокзала в сторону, снял штаны, а затем и трусы.
В результате полицейские арестовали нарушителя и завели на него два административных дела — за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.
В августе 2019 года двое австрийских туристов были навсегда изгнаны из древнего города Мачу-Пикчу после того, как они попозировали голышом на камеру перед святилищем. Как сообщили охранники достопримечательности, они поймали нарушителей, когда те уже одевались. После этого полиция задержала путешественников.