Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель. Анализ крови может определить тяжесть состояния больного с COVID-19. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследователей из Университета Вероны и университетской клиники Падуи совместно с коллегами из США.

Ученые проанализировали ряд научных статей об уровне тромбоцитов у пациентов с коронавиурсом. Выяснилось, что уровень этих компонентов крови значительно падал у пациентов, лечение которых закончилось летальным исходом. В медицинской среде показатель уровня тромбоцитов предлагается использовать в качестве маркера ухудшения состояния больного — на его основании доктора смогут оценивать состояние зараженного и принимать врачебные решения.

Научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада пояснил изданию, что тромбоциты влияют на сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов. Нарушение это системы свидетельствует о резком ухудшении работы всего организма.

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Заведующий кардиохирургическим отделением Клинического центра Сеченовского университета Роман Комаров подтвердил, что этот критерий может использоваться для диагностики тяжелых форм коронавируса. «При тяжелой форме заболевания коронавирусной инфекцией возникает синдром полиорганной недостаточности: нарушаются функции печени, почек, легких. Это провоцирует угнетение кроветворного ростка, следствием чего является снижение количества и качества тромбоцитов», — объяснил он.

Эксперты предполагают, что корреляция между пониженным уровнем тромбоцитов и тяжелым состоянии при коронавирусе может быть вызван как влиянием вируса на их образование, так и связи вируса с компонентами крови, вызывающей выработку в организме антител против собственных же клеток.

В марте главврач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко заявил, что тяжелая форма коронавируской инфекции COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.

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