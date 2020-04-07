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Эксперты попытались объяснить низкую заболеваемость коронавирусом в России

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Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

В России не люди ходят к врачам, а врачи к людям. Анализ течения пандемии коронавируса в Европе показал высокий процент заразившихся инфекцией в очередях для сдачи анализа на выявление болезни. Об этом в вечернем эфире телеканала «Россия 1» заявил Владимир Соловьев. Поэтому одна из тайн почему в России уровень заболеваемости держится в «приличных» пределах заключается в том, что в нашей стране очень грамотно организовали всю систему помощи, максимально разведя людей, добавил ведущий.

«При бесконтактной сдаче анализов вы и результат получите онлайн, — добавил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора России Александр Горелов. — Не надо забывать, что если ты находишься в контакте, то и теста должно быть три — в 1, 3 и 10 день от момента контакта».

Эксперты обсудили гипотезу о том, что в тех странах, в которых были массовые прививки БЦЖ — вакцины против туберкулеза, мощного иммуномодулятора, меньше заболеваемость аутоиммунными заболеваниями, сахарным диабетом, аллергией. Возможно вакцинацией БСЖ можно объяснить пока более низкую заболеваемость коронавирусом в России. Хотя единого мнения среди ученых на эту проблему нет, но статистика заболеваемости в ходе нынешней пандемии позволяет сделать такое допущение, что особенно видно на примере Германии, где в восточных землях (на территории бывшей ГДР проводилась вакцинация БЦЖ), уровень заболеваемости объективно ниже, чем в землях бывшей ФРГ. При этом следует учесть, что качество вакцины, применяемой в нашей стране было на порядок выше, чем в странах Западной Европы, где позже отменили прививки БЦЖ.

Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова профессор, доктор медицинских наук Михаил Костинов отметил, что исходя из географического положения, в России должны были уже заболеть все поголовно, поскольку одна волна вируса идет с востока на нашу страну, а другая с запада. «На этот счет существует много разных гипотез, и одна из них состоит в том, что мы много лет применяли и применяем вакцину против гриппа, в составе которой содержится адъювант — это вещество, которое полностью меняет ход реакции иммунного ответа, — заявил ученый. — Даже ВОЗ пишет, что будущее за адъювантной вакциной, которая способна выработать иммунитет против тех патогенов, против которых обычная вакцина, содержащая только антигены, не может».

По мнению Михаила Костинова, отличие в механизме действия адъювантной вакцины от безъадьювантной заключается в том, что при вакцинации она приводит к формированию не только гуморального иммунитета, который обеспечивается антителами, но и клеточного. Вирус гриппа, так же как коронавирус — это РНК-содержащий вирус. Когда вводится адъюватная вакцина, происходит активация специальных рецепторов на иммунных клетках, и их активация остается длительное время, за счет чего в итоге и формируются клетки памяти. «Таким образом, что получается? Если в организм попадает другой вирус из этой группы РНК-содержащих вирусов, то организм уже готов к этому, и в короткие сроки происходит активация иммунного ответа для борьбы с вирусом», — заключил Михаил Костинов.

Следует отметить, что речь идет о первой адъювантной вакцине против гриппа, которая применяется в России более 20 лет и содержит адъювант азоксимера бромид. Оригинальная молекула используется также как самостоятельный препарат у взрослых и детей для лечения и профилактики острых и хронических респираторных заболеваний в стадии обострения и ремиссии.

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