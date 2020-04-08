Москвичей предупредили о появлении аферистов из-за коронавируса

Власти предупредили жителей Москвы о появлении аферистов, которые проникают в квартиры под предлогом доставки продуктов и лекарств на дом, получения социальных выплат, проведения вакцинации или дезинфекции помещений, говорится на странице столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.
Некоторые мошенники рассылают SMS от имени государственных органов с требованием оплатить штраф за нарушение самоизоляции или карантина. В таких сообщениях указаны реквизиты для оплаты. Иногда злоумышленники звонят по телефону и предлагают перевести деньги в «удаленном режиме», чтобы уголовное дело было закрыто. В других случаях звонки поступают от лже-врачей, сотрудников Роспотребнадзора и других ведомств и организаций. Человеку сообщают, что у его родственника якобы выявлен коронавирус, он госпитализирован или изолирован в обсерватор, а для улучшения условий содержания и лечения надо заплатить.
В интернете преступники рассылают электронные письма с фишинговыми ссылками и обещают предоставить отсрочку по кредиту или предоставить помощь, например, в получении пособий. Когда пользователь проходит по ссылке, ему предлагается ввести данные для доступа к платежным системам и банковским картам.
В социальных сетях появляется фейковая информация о выплатах населению в связи с режимом всеобщей изоляции с указанием, на каком сайте можно подать заявку на их получение. На указанной странице человеку сообщается, что ему положены десятки и сотни тысяч рублей, для получения которых необходимо оплатить комиссию и другие услуги.
Среди других видов мошенничества: продажа тестов и несуществующих вакцин от нового вируса, медицинских препаратов и защитных средств.
В департаменте рекомендовали горожанам не пускать в дом посторонних, не сообщать данные своих банковских счетов и карт, не передавать SMS-пароли и коды от банков, не общаться с неизвестными, кем бы они не представлялись, и не перечислять им деньги.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения