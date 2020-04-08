Москвичей предупредили о появлении аферистов из-за коронавируса

Власти предупредили жителей Москвы о появлении аферистов, которые проникают в квартиры под предлогом доставки продуктов и лекарств на дом, получения социальных выплат, проведения вакцинации или дезинфекции помещений, говорится на странице столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

Некоторые мошенники рассылают SMS от имени государственных органов с требованием оплатить штраф за нарушение самоизоляции или карантина. В таких сообщениях указаны реквизиты для оплаты. Иногда злоумышленники звонят по телефону и предлагают перевести деньги в «удаленном режиме», чтобы уголовное дело было закрыто. В других случаях звонки поступают от лже-врачей, сотрудников Роспотребнадзора и других ведомств и организаций. Человеку сообщают, что у его родственника якобы выявлен коронавирус, он госпитализирован или изолирован в обсерватор, а для улучшения условий содержания и лечения надо заплатить.

В интернете преступники рассылают электронные письма с фишинговыми ссылками и обещают предоставить отсрочку по кредиту или предоставить помощь, например, в получении пособий. Когда пользователь проходит по ссылке, ему предлагается ввести данные для доступа к платежным системам и банковским картам.

В социальных сетях появляется фейковая информация о выплатах населению в связи с режимом всеобщей изоляции с указанием, на каком сайте можно подать заявку на их получение. На указанной странице человеку сообщается, что ему положены десятки и сотни тысяч рублей, для получения которых необходимо оплатить комиссию и другие услуги.

Среди других видов мошенничества: продажа тестов и несуществующих вакцин от нового вируса, медицинских препаратов и защитных средств.

В департаменте рекомендовали горожанам не пускать в дом посторонних, не сообщать данные своих банковских счетов и карт, не передавать SMS-пароли и коды от банков, не общаться с неизвестными, кем бы они не представлялись, и не перечислять им деньги.

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