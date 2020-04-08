Многодетный отец спас семью от мучительной гибели в огне и попал в реанимацию

В английском городе Линкольн, графство Линкольншир, многодетный отец спас семью от мучительной гибели в огне и попал в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщает The Lincolnite.

Инцидент произошел утром 5 апреля. 27-летний Кайл Клиффорд (Kyle Clifford) с женой Ребекой (Rebekah) собирали своих четырех детей к завтраку, когда в доме вспыхнул пожар. Пока отец выводил детей на улицу, мать звонила в пожарную службу. Кайл вернулся за женой в спальню на верхнем этаже, но из-за бушующего пламени оказался вместе с ней и двумя домашними псами в ловушке.

На помощь подоспели пожарные, которые вызволили Кайла, Ребеку и их питомцев из горящего здания. Кайла доставили в больницу, теперь он восстанавливается после лечения в отделении реанимации. 27-летняя Ребека вместе с детьми временно перебралась к 48-летней матери.

При пожаре в доме Клиффордов сгорела вся мебель и личные вещи. Причина возгорания пока не установлена, по делу идет расследование.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка из США спасла родителей и младшего брата от гибели в пожаре. Она проснулась в ночи от жжения в глазах и горле, затем увидела, что дом охвачен дымом. Девочка подняла отца, который помог всем членам семьи покинуть горящее здание.

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