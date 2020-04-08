Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, в больницу с гипертоническим кризом поступил пациент, сестра которого вернулась из Москвы. Он уточнил, что случай заражения пока не подтвержден.

«Сегодня под угрозой нахождения на карантине вся больница Армянска», — сказал Аксенов, уточнив, что больница прекратила выписку и прием пациентов.

Ранее Аксенов заявил, что туристам, прибывающим в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга, выдвинут условие, согласно которому они будут отправляться на обязательный карантин по коронавирусу. По его словам, все без исключения зафиксированные на полуострове случаи инфицирования — завозные. Глава региона также подчеркнул, что нормативный акт с решением властей, о котором идет речь, будет опубликован в течение дня.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели. В Крыму зарегистрировано 23 случая заражения.

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