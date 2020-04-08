Цены на нефть подросли

Цены на нефть в среду, 8 апреля, растут на Лондонской бирже ICE на фоне ожиданий от встречи ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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К 08:00 по московскому времени фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне прибавили 2,5 процента и достигли 32,67 доллара за баррель. Майские контракты на поставку нефти WTI прибавили 5,8 процента и выросли до 24,99 доллара за баррель.

В начале марта на мировом рынке нефти разразилась ценовая война. Поводом стал выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. В результате стоимость нефти резко обвалилась и пробила минимальное значение за почти 20 лет.

Спустя месяц после развала сделки России и Саудовская Аравия задумались о заключении нового соглашения по сокращению добычи. Его планируется обсудить 9 апреля на встрече ОПЕК+. По неофициальным данным, ясности по будущим параметрам снижения добычи нефти у сторон пока нет. Как рассказали источники, Россия и Саудовская Аравия не могут договориться о том, от какого момента считать сокращения добычи.

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