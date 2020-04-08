Число умерших от коронавируса россиян выросло до 63

Число умерших от коронавируса в России выросло до 63, за последние сутки зафиксировано пять летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Ранее в среду трансплантолог Михаил Каабак заявил, что в ближайшем будущем иммунитет к новому вирусу может появиться у 80 процентов населения. После этого эпидемия пойдет на спад, считает он.
Ранее срок окончания эпидемии в России назвал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его прогнозу, пик распространения спадет в начале лета. По самым оптимистичным прогнозам — в мае, уточнил он.
Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. Выздоровели 580 человек. За последние сутки было подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения