Число умерших от коронавируса россиян выросло до 63

Число умерших от коронавируса в России выросло до 63, за последние сутки зафиксировано пять летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

63 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 8 апреля

Ранее в среду трансплантолог Михаил Каабак заявил, что в ближайшем будущем иммунитет к новому вирусу может появиться у 80 процентов населения. После этого эпидемия пойдет на спад, считает он.

Ранее срок окончания эпидемии в России назвал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его прогнозу, пик распространения спадет в начале лета. По самым оптимистичным прогнозам — в мае, уточнил он.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. Выздоровели 580 человек. За последние сутки было подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах.

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