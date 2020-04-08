В Совфеде оценили возможности бюджета в рамках поручений Путина

В федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которых хватит на исполнение поручений президента Владимира Путина в связи с коронавирусом, заявил первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. Его цитирует РИА Новости в среду, 8 апреля.
По его словам, средств хватит на дополнительные выплаты по всем статьям расходов, в том числе на выплаты врачам.
По словам Рябухина, из 18 триллионов рублей расходных обязательств есть возможность перераспределить сотни миллиардов рублей на решение тех актуальных задач, которые поставил российский лидер в ходе совещания с губернаторами 8 апреля.
Ранее в среду Владимир Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом в России. В частности, он правительству проработать вопрос установления ежемесячных выплат и введения повышенных страховых гарантий для медиков, которые работают с зараженными. Глава регионам поручено обеспечить готовность медучреждений к приему пациентов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения