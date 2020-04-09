На вернувшегося с Кубы туриста завели дело за заражение россиян коронавирусом

МВД возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Апатиты (Мурманская область), который заразился на Кубе коронавирусом, а вернувшись в Россию не самоизолировался, продолжал ходить на работу и вести обычный образ жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления МВД майор Валерия Филиппова.
По ее словам, расследование ведется по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»).
Подозреваемый был в туристической поездке на Кубе, заразился там коронавирусом, приехав в Россию, он почувствовал недомогание. Тем не менее мужчина не позвонил на горячую линию, не соблюдал режим самоизоляции и не обратился за медицинской помощью. Он продолжал контактировать с людьми, ездить на работу и вести привычный образ жизни. 21 марта его самочувствие ухудшилось, мужчина попал в больницу, где ему поставили диагноз COVID-19. После обследования его окружения выяснилось, что коронавирусом успели заразиться еще несколько человек.
«Следствие предполагает, гражданин мог стать причиной распространения коронавирусной инфекции и заражения других людей» — сказала Филиппова.
Подозреваемому грозит уголовное наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.
Это стало пятым уголовным делом, возбужденным в России, за нарушение карантина, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения