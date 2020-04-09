В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По ее словам, с 4 по 7 апреля поступило несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Коптевский суд оштрафовал жителя Московской области, который находился в столице без законных оснований.
Пребраженский суд рассмотрел дело в отношении женщины, которая сорвала оградительную ленту и находилась на спортивной площадке. Нарушители обязаны заплатить каждый по 15 тысяч рублей.
В Щербинском суде также вынесены решения о денежном взыскании по семи аналогичным делам в отношении граждан, которые находились на дистанции больше 100 метров от места жительства без законных оснований.
До сих пор полиция не могла штрафовать за нарушение карантина, а только за неповиновение сотруднику внутренних дел в размере одной тысячи рублей. Теперь правоохранители смогут штрафовать лечащихся от коронавируса на дому или недавно вернувшихся из-за границы, которые будут находиться на улице.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения