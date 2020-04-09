Число умерших от коронавируса россиян выросло до 76

Число умерших от коронавируса в России выросло до 76, за последние сутки зафиксировано 13 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 9 апреля.

76 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 9 апреля

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала, что в России не обнаружено повторных случаев заражения. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса в субъектах разная.

За последние сутки в России подтверждены 1459 случаев новой коронавирусной инфекции в 50 регионах страны. Большинство случаев зафиксировано в Москве (857), Московской области (199), Санкт-Петербурге (44), Брянской области (40). Общее количество зараженных по стране превысило 10 тысяч.

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