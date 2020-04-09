Пассажиры парома массово бросились за борт из-за коронавируса и попали на видео

Пассажиры парома в Индонезии запаниковали из-за попутчиков с подозрением на коронавирус и начали выпрыгивать за борт. Произошедшее попало на видео, его публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в процессе швартовки в городе Маумере на северо-востоке острова Флорес. Местные власти заявили, что не намерены пускать паром в порт из-за информации о трех зараженных членах экипажа на борту. В результате некоторые пассажиры решили добраться до суши вплавь — на кадрах записей в сети видно, как они массово бросаются в воду.

Позднее наземные службы все же разрешили кораблю пришвартоваться при условии соблюдения всех необходимых мер безопасности. Известно, что судно переправляло 255 пассажиров, преимущественно трудовых мигрантов из Малайзии.

Согласно последним данным, в Индонезии зарегистрировано 2956 случаев инфицирования коронавирусом, 240 человек умерли.

23 марта сообщалось, что пилот самолета индийской авиакомпании AirAsia India испугался пассажира с подозрением на коронавирус и выпрыгнул из кабины. На борту воздушного судна началась паника после того, как появилась информация о зараженном путешественнике, сидящем в первом ряду кресел лайнера.

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