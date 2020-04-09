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Леди Гага поделилась фотографией в пиджаке на голое тело

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Леди Гага
Леди Гага
Фото: журнал Instyle

Популярная американская певица и актриса Леди Гага снялась для журнала Instyle в пиджаке на голое тело и поделилась получившимся снимком. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре она позирует на улице, держа руки на поясе, в черном платье длины макси и удлиненном пиджаке того же цвета. При этом на знаменитости нет бюстгальтера. Образ певицы дополняют прозрачная маска для лица и плетеный ободок. На ней также надеты несколько жемчужных колье и серьги.

Фото опубликовано @ladygaga

Автором съемки выступил фотограф Натаниэль Голдбер (Nathaniel Goldberg), а стилистами стали Сандра Амадор (Sandra Amador) и Том Эребо (Tom Eerebout).

В феврале Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански, опубликовав с ним фото в социальной сети. На нем они сидят на яхте и обнимаются. «Мы так хорошо провели время в Майами. Люблю всех своих маленьких монстров и фанатов, вы лучшие», — подписала снимок певица.

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