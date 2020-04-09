На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Киев приготовился к прекращению транзита российского газа, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в беседе с Liga.net.

По его словам, украинская сторона готова к худшему сценарию развития событий с «Северным потоком-2», хотя уверена, что проект не будет завершен раньше 2021 года. «Наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — заявил Макогон.

При этом власти Украины продолжают противодействовать строительству «Северного потока-2». Макогон добавил, что Киев рассчитывает на поддержку со стороны Соединенных Штатов и стран Европы.

Россия и Украина подписали пятилетнее соглашение по транзиту газа 30 декабря. Сообщалось, что в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубометров, а в следующие четыре года — 40 миллиардов.

Также «Газпром» согласился выплатить 2,9 миллиарда долларов штрафа, которые возникли после решения Стокгольмского арбитража. Вице-премьер России Дмитрий Козак объяснил, что если бы контракт заключить не удалось, то российская сторона столкнулась бы со значительно более серьезными проблемами.

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