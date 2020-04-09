Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Для уборки дома не стоит использовать растворы с хлоркой, потому что она высокотоксична. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, передает радио Sputnik.
«Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», — сказал медик.
Водовозов также отметил, что работать с хлоркой и ее растворами надо в защитной маске, перчатках и очках. Он добавил, что в домашних условиях не получится создать такую концентрацию раствора, которая одновременно оказывает антибактериальное и антивирусное воздействие.
Медик уточнил, что дома лучше использовать спиртосодержащие средства или дезинфекторы более щадящие, чем хлорка.
Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса. В ведомстве посоветовали обрабатывать дверные ручки, выключатели, ручки шкафов и другие поверхности, к которым прикасаются чаще всего. Кроме того, надо обрабатывать столы, стулья, комоды, тумбы, открытые полки, бытовую технику и сантехнику. Влажную уборку стоит проводить два-три раза в неделю.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения