Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Для уборки дома не стоит использовать растворы с хлоркой, потому что она высокотоксична. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов, передает радио Sputnik.

«Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», — сказал медик.

Водовозов также отметил, что работать с хлоркой и ее растворами надо в защитной маске, перчатках и очках. Он добавил, что в домашних условиях не получится создать такую концентрацию раствора, которая одновременно оказывает антибактериальное и антивирусное воздействие.

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Медик уточнил, что дома лучше использовать спиртосодержащие средства или дезинфекторы более щадящие, чем хлорка.

Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса. В ведомстве посоветовали обрабатывать дверные ручки, выключатели, ручки шкафов и другие поверхности, к которым прикасаются чаще всего. Кроме того, надо обрабатывать столы, стулья, комоды, тумбы, открытые полки, бытовую технику и сантехнику. Влажную уборку стоит проводить два-три раза в неделю.

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