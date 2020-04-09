Угрожавший взрывом россиянин задержан рядом с Кремлем

В Москве рядом с Кремлем полицейские задержали подозрительного мужчину, угрожавшего взрывом. Об этом в четверг, 9 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, мужчина с подозрительной сумкой требовал встречи с сотрудниками правоохранительных органов на Манежной площади, заявляя, что у него оружие. При задержании в сумке нашли светошумовые гранаты. Мужчину, который представился Аратом, доставили в ближайший отдел полиции. Туда же вызвали врачей-психиатров.

1 марта сообщалось, что силовики задержали на Красной площади в Москве гражданина Чили, который запустил над Кремлем коптер.

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