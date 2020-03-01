В Москве задержали запустившего коптер над Кремлем туриста

Сотрудники правоохранительных органов задержали на Красной площади в Москве гражданина Чили, который запустил над Кремлем коптер. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 40-летний мужчина прибыл в Россию 29 февраля по туристической визе.

В сентябре 2015 года за подобное нарушение задержали двоих граждан Германии. Инцидент произошел у Водовзводной башни Кремля. Туристы запускали квадрокоптер, планируя затем выложить видео с видами Кремля в интернете.

После задержания на одного из иностранцев составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства».

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