Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, женщина 20 ноября начала кричать на Красной площади, что является женой российского лидера, и требовала встречи с ним.

Офицеры ФСО задержали украинку и вызвали наряд полиции. Женщину доставили в ОМВД, а после установления личности отправили в психиатрическую больницу с подозрением на шизофрению.

В сентябре сообщалось, что якутский шаман Александр Габышев начал поход на Москву, чтобы «изгнать президента Владимира Путина». Его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Шаман планировал преодолеть дистанцию в восемь тысяч километров к 2021 году.

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