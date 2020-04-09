В Москве за сутки выявили почти тысячу зараженных коронавирусом

В Москве за последние сутки зарегистрировано 857 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к 9 апреля в столице зафиксировано 6698 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Среди новых заболевших 47 процентов составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 35 процентов — от 45 до 65 лет, 11 процентов — от 66 до 80 лет, 4 процента — старше 80 лет, еще 3 процента составляют дети.
Всего в России за сутки подтвердилось 1459 новых случаев заражения в 50 регионах. За этот период умерли 13 человек, выздоровели — 118.
На 9 апреля общее число зараженных в России достигло 10 131 в 81 регионе страны. Умер 71 человек с коронавирусом, выздоровели — 698. В стране осталось четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения — Республика Алтай, Тува, Чукотка и Ненецкий автономный округ.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения