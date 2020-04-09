Курс рубля вырос в начале торгов в четверг, 9 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 10:30, курс доллара снизился по отношению к рублю на 0,6 процента — до 74,51 рубля. Евро на старте торгов потерял 0,39 процента, впервые с середины марта опустившись ниже 81 рубля. Стоимость эталонной нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,01 процента, до 33,83 долларов за баррель.

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Укрепление российской валюты произошло на фоне информации о том, что Москва согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

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