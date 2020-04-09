В России расширили возможности для получения пособия по безработице

Получить пособие по безработице смогут и самозанятые граждане, если их работа была приостановлена после введения ограничительных мер против коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не важно — ты самозанятый или ты не самозанятый. Более того, там совершенно облегченный предлагается режим получения этого пособия», — описал он расширение возможностей для заявок на такие выплаты.

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Речь идет об уменьшении количества документов и вопросов, на которые надо отвечать в заявке. Песков подчеркнул, что правительство ежедневно отслеживает ситуацию и ищет способы поддержки населения, которые позволят обеспечить условия для максимальной самоизоляции граждан и отсутствия у них необходимости выходить из дома.

Ранее президент России Владимир Путин предложил каждому, кто потерял работу с начала марта, выплачивать пособие по безработице в апреле и мае в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей. При этом не уточнялось, что за поддержкой могут обратиться и самозанятые.

Также в четверг, 9 апреля, стало известно, что в Москве, где наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, оформление пособий по безработице будет проходить исключительно в электронном виде.

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