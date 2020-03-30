В России вырос размер пособия по безработице

В России максимальный размер пособия по безработице вырос до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) и составил 12 130 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Минимальная величина пособия по безработице на 2020 год установлена на уровне 1500 рублей, говорится в документе.

Поднять максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч рублей до уровня МРОТ президент России Владимир Путин поручил 25 марта во время экстренного обращения к нации в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

Тогда же глава государства предложил всем российским семьям, которые имеют право на маткапитал, с 1 апреля в течение трех месяцев выплачивать дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Еще одной мерой поддержки граждан в условиях кризиса стало автоматическое продление социальных пособий и льгот россиянам на шесть месяцев.

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