В России заработал центр поддержки ипотечных заемщиков

Государственная ипотечная компания «Дом.рф» открыла центр информационной поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса и по другим причинам. Об этом сообщается на сайте организации.

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Ипотечникам, нуждающимся в помощи, предлагается звонить по бесплатному номеру 8 800 700 56 77. Также консультацию можно получить на сайте Спроси.дом.рф. «Жизненные ситуации разные, но это не означает, что семьи должны столкнуться с серьезными проблемами из-за купленной квартиры в ипотеку, как, впрочем, и не должна быть испорчена кредитная история, — приводятся в сообщении слова главы «Дом.рф» Виталия Мутко. — Чтобы заемщик мог понять до деталей, на что он может рассчитывать и куда идти, чтобы воспользоваться мерами поддержки, мы открыли горячую линию для звонков и постарались ответить на основные вопросы на сайте».

Уточняется, что на сайте и по телефону можно получить, в частности, всю необходимую информацию об оформлении ипотечных каникул или реструктуризации кредита, а также задать интересующие вопросы через форму «вопрос-ответ» и скачать заявление на предоставление одной из мер поддержки.

Ранее в марте президент России Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по жилищным кредитам. Эта мера поддержки была озвучена в ходе телеобращения главы государства к гражданам 25 марта.

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