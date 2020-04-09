Рубль окреп после того, как курс национальной валюты вырос в результате торгов на Московской бирже. Доллар торгуется по 73,7 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Снижение курса доллара по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составило 1,7 процента.

Курс евро на момент публикации равнялся 80,5 рубля. Снижение по сравнению с предыдущим торговым днем составило один процент.

Резкое снижение курса рубля произошло после того, как 6 марта страны-участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о его продлении и дальнейшем снижении объемов добычи нефти. На пике курс доллара превышал отметку в 81 рубль.

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