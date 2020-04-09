США вышли на второе место по числу жертв коронавируса в мире, опередив Испанию. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Число умерших от коронавируса людей в Соединенных Штатах составило 14, 8 тысячи, а в Испании — 14, 7 тысячи.

В США коронавирусом заражены более 432 тысяч человек, 23,9 тысячи — вылечились. В Испании инфекцию подхватили 148, 2 тысячи граждан, более 48 тысяч победили болезнь.

Ранее вице-президент Майк Пенс заявил, что в США наблюдаются признаки прогресса в борьбе с коронавирусом. По его словам, об улучшении ситуации в стране говорят данные, полученные из центров эпидемии: большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго. «Появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — отметил он. В связи с этим политик призвал граждан сделать все возможное для защиты от инфекции

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