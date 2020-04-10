90-летняя женщина справилась с коронавирусом и поделилась секретом выздоровления

Престарелая жительница Нью-Йорка, справившаяся с новой коронавирусной инфекцией, поделилась секретом выздоровления. Об этом пишет Associated Press.

90-летняя Анна Фортунато заметила первые симптомы болезни 13 марта, но не придала им значения. «Горло болит, но это обычная простуда, — сказала она дочери по телефону. — Все будет в порядке». Через пару дней ее самочувствие ухудшилось, и пришлось вызвать скорую.

В больнице у Фортунато выявили коронавирус SARS-CoV-2. Прогноз с самого начала был неблагоприятным. По оценке ВОЗ, от COVID-19 погибают до 21,9 процента пациентов старше 80 лет. Вдобавок, женщина страдала астмой, а при хронических респираторных заболеваниях болезнь протекает тяжелее.

Фортунато провела на больничной койке почти две недели. Во время лечения ей давали антималярийный препарат гидроксихлорохин, эффективность которого против новой коронавирусной инфекции не подтверждена. Через 13 дней женщину признали здоровой и выписали. Она утверждает, что в больнице ее выздоровление сочли чудом.

Фортунато попросила корреспондента Associated Press передать другим пациентам с коронавирусом ее совет. «Боритесь, не теряйте оптимизма и молитесь, — сказала она. — И вставайте с кровати, не лежите все время. Еще хочу сказать им: "Если я справилась, то вы тоже сможете"».

9 апреля сообщалось, что долгожительница из Нидерландов стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от COVID-19. 107-летняя Корнелия Рас заразилась новой коронавирусной инфекцией на церковной службе.

По последним данным, к 9 апреля в Соединенных Штатах выявлено 435,8 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 14,9 тысячи американцев, причем 4571 из них — в Нью-Йорке, который пострадал от эпидемии больше других американских городов.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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