Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям. Об этом пишет газета Times со ссылкой на правительственные источники.
Несмотря на то, что Джонсона уже перевели из реанимации в обычную палату, и его состояние улучшилось, ряд источников издания на Даунинг-стрит считает, что полное восстановление премьера займет не менее месяца. При этом даже после этого его возвращение к своим обязанностям будет носить постепенный характер.
О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Спустя десять дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. Вечером 6 апреля Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии, поскольку его состояние ухудшилось. Вечером 9 апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Как отметили в офисе премьера, он находится в «отличном настроении».
По данным Университета Джонса Хопкинса на 10 апреля, в мире более 1,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них 95,7 тысячи скончались, около 354 тысяч излечились. В Великобритании — более 65 тысяч инфицированных, 7,9 тысячи скончались, а 359 человек вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения