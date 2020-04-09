Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил офис главы правительства, передает РИА Новости.
Политик будет находиться под наблюдением врачей на раннем этапе выздоровления. Он в отличном настроении, заверили его представители.
8 апреля премьер-министру стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации. Состояние политика стабильное, ему не потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Джонсон объявил о заражении коронавирусом 27 марта. Спустя 10 дней политика, у которого сохранялись симптомы, по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Там его подвергли кислородотерапии. 6 апреля состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 апреля, в мире более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 91,7 тысячи скончались, около 344 тысяч излечились. В Великобритании — более 61 тысячи инфицированных, 7,1 тысячи скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения