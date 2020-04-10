В Кремле прокомментировали снос памятника Коневу в Праге

Кремль предпочел бы видеть памятник маршалу СССР Ивану Коневу, демонтированный в Праге, восстановленным или в Чехии, или в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя снос монумента. Его слова приводит ТАСС.

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Песков добавил, что Кремль не приемлет действий пражских властей. По его мнению, жители Чехии должны быть благодарны Коневу. «Российская сторона на самых разных уровнях выражала свое непонимание, сожаление и возмущение действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма», — подчеркнул Песков.

Памятник Ивану Коневу в Праге снесли 3 апреля. Представитель МИД России Мария Захарова назвала это действие преступлением и пообещала ответ Москвы. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве, однако в чешском Минобороны пояснили, что не обладают такими полномочиями, так как памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

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