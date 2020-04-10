Дочь маршала Конева отреагировала на отказ Чехии передать его памятник России

Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталья отреагировала на отказ Чехии вернуть в Россию его памятник. Ее мнение об этом опубликовала «Комсомольская правда».

По словам Коневой, снос памятника ее отцу — «не только расправа над монументом, но и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги». Она добавила, что относится к ситуации не просто с большим возмущением, но и с «болью, гневом, и осуждением несправедливости».

Конева добавила, что благодарна министру обороны Сергею Шойгу за просьбу передать памятник Коневу в Россию. По ее мнению, это не «личная просьба, а голос государства в защиту памяти об ее отце, обо всех победителях». Отказ Чехии она назвала «циничным политическим лицемерием» и добавила, что в Праге демонтировали мемориальную доску в честь воинов, которыми командовал ее отец.

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При этом дочь маршала считает, что еще есть шансы вернуть его памятник в Россию, однако для этого понадобятся политические и дипломатические усилия. «Тем более, снос памятника – это не решение всего чешского народа или центральной власти. Это решение кучки антироссийски настроенных негодяев, затесавшихся во власть района Праги, где стоял памятник моему отцу», —заявила Конева.

По данным «Комсомольской правды», россиянам в качестве «патриотической мести» предложили отказаться от туристических поездок в Чехию, а также «стереть все чешские следы» в городах России. Конева в ответ на это заявила, что россияне не должны опускаться до этого. По ее мнению, «заразившиеся антироссийским ядом» чехи исчезнут, а Россия и Чехия будут существовать вечно, и нынешним политикам хватит благоразумия достойно решить вопрос с памятником. Она добавила, что в противном случае отношения двух стран «на многие-многие годы» будут отравлены, и здравые люди в Праге это понимают.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала это действие преступлением и пообещала ответ Москвы. Шойгу обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве, однако в чешском минобороны пояснили, что не обладают такими полномочиями, так как памятник принадлежит муниципалитету района Прага-6. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части третей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

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