Бывший игрок НБА пожаловался на игру в одной команде с Джорданом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джерри Дарнелл Стэкхауз признался, что ему не нравилось выступать в одной команде с Майклом Джорданом. Об этом он рассказал в подкасте The Woj Pod, передает TMZ Sports.

Баскетболисты оказались в составе «Вашингтон Уизардс» в 2002 году. «Честно, иногда жалею, что вообще играл за эту команду», — отметил 45-летний Стэкхауз.

Он пожаловался, что испытывал сложности, выступая рядом со своим идолом Джорданом. «Тогда мне вообще казалось, что играю я лучше», — добавил бывший спортсмен.

«Уизардс» стал последним клубом для Джордана. Американец возобновил карьеру в 2001 году и выступал в составе команды до 2003-го. Наибольших успехов Джордан достиг в 1990-х, защищая цвета «Чикаго Буллс».

В составе «Чикаго» Джордан шесть раз выигрывал чемпионат НБА и шесть раз признавался самым ценным игроком финала НБА. Также в активе баскетболиста две победы на Олимпийских играх.

Стэкхауз выступал за различные клубы НБА. Среди них «Бруклин Нетс», «Детройт Пистонс», «Майами Хит».

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