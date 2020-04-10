Аваков порассуждал о готовности стать премьером Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков, который рассказал, как правительство планирует поэтапно отменять карантинные меры, порассуждал о возможности стать премьер-министром. Об этом он написал в комментариях к своей публикации в Facebook.

Один из подписчиков министра под записью о возможном завершении карантина и мерах, которые принимает власть для поддержки жителей страны и бизнеса, уточнил, готовится ли Аваков к премьерству.

«Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер [Денис Шмыгаль] нравится!» — ответил глава МВД.

В начале марта, когда правительство Украины под руководством Алексея Гончарука ушло в отставку, в украинских СМИ распространялась информация о возможном назначении Авакова на пост премьер-министра.

4 марта Верховная Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые изменения в правительстве отсутствием эффективности и результативности. Глава государства подчеркнул, что кадровые перестановки не повлияют на курс Украины. Он добавил, что украинские власти и в дальнейшем нацелены на внедрение реформ и сотрудничество с МВФ.

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