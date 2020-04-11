Российские рыбаки продолжили ловлю несмотря на самоизоляцию

Российские рыбаки продолжили ловлю несмотря на введенный режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».
На кадрах видно, как несколько мужчин стоят на Биржевом мосту в Санкт-Петербурге. Все они при этом дергают лески, опущенные в реку. «Коронавирус коронавирусом, а корюшка сама себя не поймает», — отмечается в подписи к видео.
30 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел ограничение на выезд за пределы района проживания. Такие меры были приняты для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Покидать свой район можно при наличии разрешающего документа, например, о работе. Всем гражданам, которые покидают дом, порекомендовали иметь при себе паспорт.
По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Свыше тысячи человек излечились. Количество погибших увеличилось со 106 до 120. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения