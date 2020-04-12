В России оценили поздравление США с Днем космонавтики

МИД России оценил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики. Об этом говорится на официальной странице российского ведомства в Facebook.

«59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», — отмечалось в сообщении Госдепартамента. Как подчеркнули в МИД России, такое заявление США о Международном дне полета человека в космос без слов о Юрии Гагарине является дезинформацией и «подлым приемом эпохи постправды».

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт», — добавили в российском ведомстве.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1» была запущена с космодрома Байконур. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте полет был завершен, посадка прошла в Саратовской области.

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