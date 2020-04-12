В Кремле призвали не «морозить» экономику в российских регионах

В российских регионах, где пока наблюдается благоприятная ситуация с распространением коронавируса, не стоит «морозить» экономику. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин», передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в России есть регионы, где число инфицированных значительно ниже, чем в Москве. В этих условиях нет необходимости вводить жесткие меры, которые негативным образом сказались бы на местной экономике, считает он.

«Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны, также не допустить обвала экономики», — призвал Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на ряд осведомленных источников сообщило, что российские власти готовятся выделить на поддержку экономики около одного триллиона рублей. При этом государство якобы планирует получить необходимые средства за счет увеличения внешних заимствований, не трогая резервные фонды.

До этого, 8 апреля, президент России Владимир Путин анонсировал новый план поддержки экономики на фоне распространения пандемии коронавируса. Разработкой программы должны заняться Центробанк и правительство, она должна быть готова в течение пяти дней.

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился. Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 10158. В столице действует режим всеобщей изоляции, закрыты школы, детские сады, места общепита, с 13 апреля также будет остановлена работа большинства предприятий.

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