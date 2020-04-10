России предсказали неожиданные проблемы из-за коронавируса

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК предсказал России неожиданные проблемы из-за коронавируса. Они будут заключаться в значительном усилении роли государства в экономике.
По мнению Аузана, правительства многих стран в нынешней экстремальной ситуации принимают меры, чреватые существенным ослаблением конкуренции. Впоследствии они могут оказаться «чрезвычайно удобными» для властей, считает экономист.
«Потому что можно закупать как угодно, у кого угодно... Мы уже в известном смысле входим в новый мир», — отметил Аузан.
Для России, по его словам, ситуация может оказаться особенно тяжелой, поскольку страна уже несколько лет живет в условиях «государственного капитализма» — с большой долей участия государства в экономических процессах. «А вот сейчас, в кризис, это может чрезвычайно окостенеть, эти структуры государственного капитализма могут оказаться очень сильными и непреодолимыми в будущем», — сказал экономист.
8 апреля уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов заявил, что снижение российского ВВП по итогам 2020 года может оказаться двузначным.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения