В России усомнились в снятии ограничений из-за коронавируса к Дню Победы

Вице-премьер Татьяна Голикова усомнилась в том, что Россия успеет полностью снять все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, к Дню Победы. Ее слова в воскресенье, 12 апреля, приводит ТАСС.
«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — заявила вице-премьер.
По ее словам, полностью отказаться от всех ограничительных мер, связанных с распространением инфекции, Россия сможет только к лету. Это станет возможным при условии, что граждане будут выполнять все рекомендации по режиму социального дистанцирования и самоизоляции.
Ранее аналогичную версию выдвинул врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев. По его словам, по самым оптимистичным прогнозам, эпидемия коронавируса в России завершится только к началу июня. При этом специалист подчеркнул, что развитие ситуации зависит главным образом от того, как граждане будут соблюдать режим самоизоляции и выполнять остальные предписания властей, а врачи — выполнять свои обязанности.
По последним данным, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране умерли 130 инфицированных, 1291 человек излечился.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения