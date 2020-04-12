Шнуров в стихах сравнил «старенький зад» Собчак с сухофруктом

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение «старенькому заду» Ксении Собчак, отреагировав таким образом на фото, выложенное телеведущей в блоге. Артист опубликовал произведение на своей странице в Instagram.
Смотрите снова, ну и ну!
Собчак, мы ею гОрды!
Колготки плотно натянув,
Всем жопой тычет в морды.
На фото самый «лучший друг»
Зад старенький, но верткий.
Вновь показала сухофрукт,
В узорчатой обертке.
Ранее Шнуров выложил матерную песню о резком росте продаж алкоголя в России, высказался в стихах на тему отказа чиновников поддержать бизнес и спел о продлении выходных дней из-за пандемии коронавируса.
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