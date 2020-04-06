Шнуров посвятил матерное стихотворение отказу чиновников поддержать бизнес

Музыкант Сергей Шнуров написал матерное стихотворение, посвященное сообщению об отказе чиновников оказать серьезную поддержку бизнесу. Артист опубликовал свое произведение в Instagram в качестве подписи к скриншоту статьи из газеты «Ведомости», источники которой рассказали об антикризисном плане.
Мучиться ли стоило?
Карантин.
Чтоб загнали в стойло,
Как скотин.
Напугали вирусом,
Страшно им.
Миру помогали всем.
А своим?
Кипяточка в чашечке
Не проси.
Вот вам, ни ******** [крошечки]!
Гран мерси.
Ранее Шнуров предрек России уличные протесты и развал. По его словам, скорость ухудшения ситуации зависит от «бойкости людей» и напрямую будет связана с уменьшением доступности россиянам алкоголя.
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