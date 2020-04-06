Шнуров предрек России уличные протесты и развал

Основатель группы «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров предрек России кризис, уличные протесты и рост бандитизма. Артист также объяснил свои слова о развале России; запись беседы с ним опубликована на YouTube-канале российского издания Forbes.

Скорость ухудшения ситуации, по его словам, зависит от «бойкости людей» и напрямую будет связана с уменьшением доступности россиянам алкоголя.

«Прочитал сегодня, что в Забайкалье запретили продавать алкоголь, еще где-то, в каких-то городах. Получается, что в тех городах социальная напряженность будет расти гораздо быстрее и по экспоненте», — пообещал Шнуров. Артист добавил, что из-за запрета на продажу алкоголя вскоре появятся «затарившиеся самогонными аппаратами черные предприниматели», которые в промышленных масштабах начнут производить алкоголь для теневого рынка.

Исполнитель также объяснил свою фразу о скором развале Российской империи, высказанную несколько лет назад. По его словам, любая империя стремится к развалу после пиковой фазы развития: «Россия находится в таком состоянии, причем уже довольно долго. Наверное, со времен Советского Союза. Да и в Советском Союзе она под конец своего существования стремилась развалиться».

Ранее Шнуров выложил в соцсетях матерную песню, в которой раскритиковал решение президента России Владимира Путина продлить выходные дни до конца апреля.

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