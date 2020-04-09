Шнуров посвятил матерную песню росту продаж алкоголя в России

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерную песню резкому росту продаж алкоголя в России, спев о путешествии в ад. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.
Распродажи алкоголя выросли на треть.
Значит, нам не светит вскоре трезвым умереть.
Если ты в говно сегодня — не волнуйся, брось.
Собираясь в преисподнюю, ***** [пофигу], фиброз.
Истина в вине,
Так писал Хайям.
Соглашусь вполне
И напьюсь к **** [чертям].
Ранее сообщалось, что продажи водки в стране за 23–29 марта выросли на 31 процент по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.
2 апреля Шнуров в стихах призвал запастись водкой на время карантина.
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