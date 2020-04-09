Шнуров посвятил матерную песню росту продаж алкоголя в России

Видео: shnurovs / Instagram

Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерную песню резкому росту продаж алкоголя в России, спев о путешествии в ад. Свое произведение артист опубликовал в Instagram.

Распродажи алкоголя выросли на треть.

Значит, нам не светит вскоре трезвым умереть.

Если ты в говно сегодня — не волнуйся, брось.

Собираясь в преисподнюю, ***** [пофигу], фиброз.

Истина в вине,

Так писал Хайям.

Соглашусь вполне

И напьюсь к **** [чертям].

Ранее сообщалось, что продажи водки в стране за 23–29 марта выросли на 31 процент по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.

2 апреля Шнуров в стихах призвал запастись водкой на время карантина.

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