Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал невысокий индекс самоизоляции в регионах России на фоне распространения нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.
По словам Пескова, опыт Москвы, которая «находится на передовой борьбы с коронавирусом», важен другим регионам, но каждый из них определяет необходимые меры самостоятельно.
Пресс-секретарь президента добавил, что Москва смогла уже создать солидный резерв оборудованных койко-мест и продолжает эту работу.
Песков также проинформировал, что президент России Владимир Путин днем 13 апреля проведет очередное совещание по вопросу борьбы с вирусом. В нем примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.
30 марта компания «Яндекс» запустила работу индекса, который отслеживает уровень самоизоляции россиян. Уровень рассчитывается с использованием обезличенных данных приложений «Яндекса».
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения