Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал невысокий индекс самоизоляции в регионах России на фоне распространения нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.

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По словам Пескова, опыт Москвы, которая «находится на передовой борьбы с коронавирусом», важен другим регионам, но каждый из них определяет необходимые меры самостоятельно.

Пресс-секретарь президента добавил, что Москва смогла уже создать солидный резерв оборудованных койко-мест и продолжает эту работу.

Песков также проинформировал, что президент России Владимир Путин днем 13 апреля проведет очередное совещание по вопросу борьбы с вирусом. В нем примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

30 марта компания «Яндекс» запустила работу индекса, который отслеживает уровень самоизоляции россиян. Уровень рассчитывается с использованием обезличенных данных приложений «Яндекса».

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 2500. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.