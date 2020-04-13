В российском городе подожгли синагогу

В Архангельске неизвестные подожгли еврейский культурный центр «Звезда Севера», использовав автопокрышки и горючее. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Очевидцы сообщили о возгорании в 03:46 мск в ночь на 13 апреля. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь у входа в синагогу. В результате инцидента повреждено остекление, дверь и тамбур площадью четыре квадратных метра. Неизвестные облили автопокрышки горючим веществом и подожгли.
Весной 2015 года еврейский центр еще на стадии строительства обстреляли из пневматического оружия и расписали стены здания антисемитскими надписями. В 2016 году злоумышленники забросали «Звезду Севера» бутылками с коктейлем Молотова, охранники вовремя предотвратили возгорание.
Самая северная в России синагога была открыта осенью 2018 года.