Россиян обучат созданию модельных библиотек

Специалисты из 53 субъектов России проходят дистанционное обучение по созданию модельных библиотек. Об этом сообщается на сайте министерства культуры страны.

Программа «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта “Культура”» разработана Российской государственной библиотекой и корпоративным университетом «Ленинка». Отмечается, что стартовавший в марте курс завершится 4 мая. В настоящее время обучение проходят 282 слушателя из 114 муниципальных библиотек страны.

Обучение проводится представителями федеральных и региональных органов власти, а также руководителями библиотек. В программу входят видеолекции, практикумы и вебинары с преподавателями. По окончании курса специалисты получат удостоверение о его завершении.

Ранее в апреле сообщалось, что 40 специалистов сферы культуры из Хакасии с начала 2020 года прошли повышение квалификации в рамках направления «Творческие люди» национального проекта «Культура».

На реализацию нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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