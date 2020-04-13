Названа причина появления гроба с безымянной женщиной на российском кладбище

В Московской области названа причина появления гроба с телом безымянной молодой женщины на российском кладбище. Об этом в понедельник, 13 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного Комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По версии следствия, 13 апреля в поселке Свердловский сотрудники местного кладбища заметили свежий холм из земли. Раскопав незаконное захоронение, они обнаружили гроб с телом 29-летней женщины. Выяснилось, что она скончалась в одной из больниц Красногорска от отека головного мозга. Из-за тяжелого материального положения родственники решили незаконно похоронить ее на местном кладбище.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что сотрудники кладбища заметили проникновение на его территорию, так как на кладбищенских воротах был сломан замок и сорваны сигнальные ленты, которые натянули в связи с закрытием погоста.

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