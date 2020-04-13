На российском кладбище нашли гроб с телом безымянной молодой женщины

В Московской области на кладбище незаконно захоронили гроб с телом безымянной молодой женщины. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, свежую могилу обнаружили работники погоста в поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский 11 апреля. На кладбищенских воротах был сломан замок и сорваны сигнальные ленты, которые натянули в связи с закрытием погоста. Землекопы увидели холм земли, раскопав который нашли на небольшой глубине незаколоченный гроб. В нем лежала молодая женщина славянской внешности в платье, косынке и чулках. На ее теле не имелось признаков насильственной смерти. Гроб выглядел дешевым, без цветов, свечки и фотографии умершей.

Администрация кладбища известила полицию. Проверки в загсе и морге показали, что у них отсутствуют данные на умершую. Правоохранители полагают, что ее ночью привезли из другого региона и похоронили на подмосковном кладбище.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru